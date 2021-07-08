GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 15:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,58
Varsa İade Tutarı (TL)
786914,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
726614,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,33
Brüt Getiri (%)
% 9,01
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
726614,41
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948647
BIST
16:021.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,86
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:028,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:0210,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:02507,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,48
|Açılış
|: 507,25
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:02
|TUREX
|11,57
|11.431.981
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.792.091
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.471.046
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.584.317
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.852.961
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|104.482.121
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|76.038.456
|% -9,57
|
|GARAN
|8,62
|560.346.082
|% -1,26
|
|THYAO
|13,72
|505.357.334
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,12
|436.421.469
|% -0,42
|
|PETKM
|5,34
|349.668.816
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,52
|269.113.688
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,88
|193.959.348
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|225.135.215
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|349.668.816
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|560.346.082
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,12
|436.421.469
|% -0,42
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6864
|8,6906
|% 0,06
|
|Euro
|10,3115
|10,3163
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9290
|11,9888
|% -0,19
|
|Frank
|9,4516
|9,5085
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,07
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.343
|3.428
|21,05
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|10,18
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,09
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|