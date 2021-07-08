GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 15:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,77
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
227277,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,75
Brüt Getiri (%)
% 8,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
227277,61
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948653
BIST
16:131.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:138,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1310,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:13507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,63
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TUREX
|11,57
|11.453.930
|% 9,98
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|DERHL
|4,39
|16.000.838
|% 6,30
|
|SELVA
|6,65
|49.933.465
|% 5,22
|
|ATATP
|28,10
|20.189.079
|% 3,92
|
|FADE
|19,70
|41.787.502
|% -8,63
|
|IDEAS
|59,40
|1.372.803
|% -5,49
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|CASA
|125,00
|65.623
|% -3,99
|
|RALYH
|3,92
|1.487.832
|% -3,69
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|BASGZ
|13,14
|105.420.592
|% 0,77
|
|AGHOL
|23,02
|85.989.885
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,23
|69.430.337
|% -0,81
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,02
|21.048.656
|% -0,97
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4517
|9,5086
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SANEL, KATMR, SNGYO
-
16:21
MEGAP, TKURU, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
DENGE, ERBOS, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında