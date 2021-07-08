GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 15:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
94426,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,67
Brüt Getiri (%)
% 15,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
94426,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948664
BIST
15:421.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:428,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4210,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0673
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:42507,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,02
|Açılış
|: 507,79
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TUREX
|11,57
|11.399.713
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,57
|18.946.867
|% 8,58
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.375
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.520
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.779.411
|% -9,90
|
|KATMR
|3,13
|73.091.990
|% -9,28
|
|ERBOS
|124,60
|98.707.661
|% -7,84
|
|GARAN
|8,63
|496.506.904
|% -1,15
|
|THYAO
|13,66
|481.128.511
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,11
|429.673.957
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|342.896.885
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,58
|265.127.074
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,26
|215.657.282
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|178.333.806
|% -1,05
|
|PETKM
|5,35
|342.896.885
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|429.673.957
|% -0,56
|
|TSKB
|1,27
|73.988.118
|% -0,78
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6909
|8,6931
|% 0,09
|
|Euro
|10,3091
|10,3178
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9231
|11,9828
|% -0,24
|
|Frank
|9,4489
|9,5058
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3104
|2,3219
|% 0,06
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,44
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|23,61
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|11,42
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,30
|73,30
|-0,13
|