GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 15:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,35
Varsa İade Tutarı (TL)
312632,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
93999,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,9
Brüt Getiri (%)
% 14,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
93999,57
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948669
BIST
15:381.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,43
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:388,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3810,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0691
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:38507,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,91
|Açılış
|: 507,68
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:38
|TUREX
|11,57
|11.397.781
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.746.095
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.436.770
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.720.565
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|72.153.225
|% -9,57
|
|ERBOS
|125,40
|97.818.292
|% -7,25
|
|GARAN
|8,63
|481.510.314
|% -1,15
|
|THYAO
|13,67
|479.392.388
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,56
|264.570.919
|% 7,05
|
|YKBNK
|2,26
|215.653.562
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.254.861
|% -1,58
|
|PETKM
|5,36
|337.659.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|428.458.118
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.672.317
|% -0,78
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6941
|% 0,10
|
|Euro
|10,3116
|10,3196
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9212
|11,9810
|% -0,26
|
|Frank
|9,4498
|9,5068
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,85
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.431
|24,79
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,00
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
15:38
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15:51
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