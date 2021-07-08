GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 15:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
66778,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
140752,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,81
Brüt Getiri (%)
% 6,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
140752,81
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948729
BIST
15:361.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:368,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3610,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0829
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:36507,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,11
|Açılış
|: 507,88
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TUREX
|11,57
|11.396.172
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.746.095
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.666.393
|% -9,90
|
|KATMR
|3,13
|72.025.396
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,40
|97.713.488
|% -7,25
|
|GARAN
|8,63
|479.637.379
|% -1,15
|
|THYAO
|13,67
|477.829.736
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,12
|427.780.695
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|337.637.621
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,58
|264.255.914
|% 7,12
|
|EKGYO
|1,88
|178.221.782
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|207.271.383
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|337.637.621
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.780.695
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.615.163
|% -0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6942
|% 0,10
|
|Euro
|10,3143
|10,3423
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,9228
|11,9826
|% -0,24
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,35
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.353
|3.404
|10,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|14,56
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|7,04
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,37
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:47EMKEL
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 801, 959 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 69 kaybederek (% -0.91 ) 1, 485
-
15:44SANEL
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 512 adet işlem
-
15:43AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 113, 855 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 6, 765.00 milyon TL de