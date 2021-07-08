GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,6
Varsa İade Tutarı (TL)
6164,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3199,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,94
Brüt Getiri (%)
% 3,84
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3199,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948764
BIST
17:401.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:408,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4010,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0689
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:40503,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|TUREX
|11,57
|11.678.214
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.935.927
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.773
|% 9,85
|
|DERHL
|4,52
|25.597.537
|% 9,44
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.774.802
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.400.987
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.809.684
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.205
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.051.396
|% -9,90
|
|GARAN
|8,55
|784.207.041
|% -2,06
|
|THYAO
|13,68
|691.682.731
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,11
|534.398.189
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|436.516.028
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|386.173.881
|% -1,75
|
|YKBNK
|2,24
|386.173.881
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,86
|265.795.818
|% -2,11
|
|GARAN
|8,55
|784.207.041
|% -2,06
|
|PETKM
|5,34
|436.516.028
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,11
|534.398.189
|% -0,56
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6817
|8,6851
|% 0,00
|
|Euro
|10,3112
|10,3194
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9234
|11,9832
|% -0,24
|
|Frank
|9,4544
|9,5114
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% -0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 34 kaybederek (% -1.17 ) 1, 215
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, AVGYO, TUREX, SILVR