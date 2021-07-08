GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
7772,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2842,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,75
Brüt Getiri (%)
% 1,57
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2842,94
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948766
BIST
16:511.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:518,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5110,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:51504,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 504,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6793
|8,6839
|% -0,02
|
|Euro
|10,3065
|10,3165
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,18
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|