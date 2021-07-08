GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,37Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,19Varsa İade Tutarı (TL)210802,94Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)375994,98Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 7,46Brüt Getiri (%)-% 6,49Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)375994,98Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 8AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 2. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948726BIST