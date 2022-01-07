GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,14Varsa İade Tutarı (TL)7147,92Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)11514,26Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,72Brüt Getiri (%)% 38,51Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)8955,54Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7AçıklamalarFon Toplam Kesintisi Oranı Bilgileri - 2021 4. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990399BIST