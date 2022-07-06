GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 20:54
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,08
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
540215,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,52
Brüt Getiri (%)
% 34,07
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
540215,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042524
BIST
11:122.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,67
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:1217,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0843
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3021
En Düşük
17,1857
11:1217,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1728
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7208
En Düşük
17,5271
11:12969,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,87
|Açılış
|: 969,58
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:12
|IZFAS
|2,47
|1.895.174
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.880.995
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|107.096.274
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|PSGYO
|9,79
|44.994.946
|% 9,51
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|174,40
|7.557.182
|% -6,39
|
|EUKYO
|3,24
|118.830
|% -2,99
|
|KZBGY
|87,00
|767.541
|% -2,25
|
|KRDMD
|10,57
|213.584.492
|% -1,95
|
|THYAO
|48,46
|884.871.478
|% 0,08
|
|SISE
|21,50
|462.856.355
|% 0,66
|
|EREGL
|26,18
|429.639.065
|% -1,80
|
|SASA
|41,52
|332.548.718
|% 3,03
|
|KOZAL
|167,40
|316.852.077
|% -1,09
|
|YKBNK
|4,26
|173.858.255
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,75
|91.975.191
|% -0,36
|
|ODAS
|2,79
|76.651.453
|% 0,72
|
|TSKB
|2,04
|55.363.876
|% 0,99
|
|GSDHO
|3,88
|100.011.519
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2927
|17,2998
|% 0,49
|
|Euro
|17,6907
|17,7208
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,6598
|20,7634
|% 0,97
|
|Frank
|17,7469
|17,8538
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5909
|4,6139
|% 0,41
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,15
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.623
|15,00
|
|Yarım
|3.186
|3.239
|8,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,49
|