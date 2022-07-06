GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 21:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
183189,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
526017,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,74
Brüt Getiri (%)
% 33,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
526017,21
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042587
BIST
12:552.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5517,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5517,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1678
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:55969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,58
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.350.078
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.041.938
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,60
|1.773.119
|% -3,82
|
|ULUSE
|180,00
|9.041.757
|% -3,38
|
|OYLUM
|2,68
|6.703.428
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|THYAO
|48,72
|1.489.623.523
|% 0,62
|
|EREGL
|26,12
|651.655.940
|% -2,03
|
|SISE
|21,40
|646.356.562
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|495.772.443
|% -2,12
|
|SASA
|41,16
|488.301.911
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,77
|196.795.004
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,26
|269.212.510
|% 1,67
|
|ODAS
|2,83
|154.038.221
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,02
|325.161.054
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.549.334
|% 0,99
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2874
|17,2942
|% 0,46
|
|Euro
|17,6893
|17,7169
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6745
|20,7781
|% 1,04
|
|Frank
|17,7216
|17,8284
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,45
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,94
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.515
|6.605
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,07
|