GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 21:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,21
Varsa İade Tutarı (TL)
640828,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
557229,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,49
Brüt Getiri (%)
% 20,12
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
557229,12
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042589
BIST
12:562.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,72
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5617,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0686
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5617,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1678
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:56969,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,64
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:56
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.353.707
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.861.681
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,86
|16.089.339
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,90
|9.054.527
|% -4,51
|
|KZBGY
|85,60
|1.785.445
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|OYLUM
|2,69
|6.707.974
|% -2,54
|
|THYAO
|48,70
|1.509.658.005
|% 0,58
|
|EREGL
|26,14
|652.433.601
|% -1,95
|
|SISE
|21,40
|646.428.380
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,60
|497.901.860
|% -2,12
|
|SASA
|41,18
|488.972.813
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,78
|201.014.793
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,25
|269.216.812
|% 1,43
|
|ODAS
|2,83
|155.256.492
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,03
|325.171.382
|% 1,52
|
|TSKB
|2,04
|82.589.123
|% 0,99
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2759
|17,2841
|% 0,40
|
|Euro
|17,6863
|17,7158
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6677
|20,7713
|% 1,01
|
|Frank
|17,7014
|17,8081
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,43
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.516
|6.607
|-1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,88
|