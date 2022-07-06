GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 21:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,04
Varsa İade Tutarı (TL)
1502497,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
880316,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,36
Brüt Getiri (%)
% 8,03
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
880316,93
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042592
BIST
12:552.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5517,2872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5517,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1631
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:55969,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,58
|Açılış
|: 969,29
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.345.240
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,85
|15.996.310
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,90
|9.036.772
|% -4,51
|
|KZBGY
|85,60
|1.772.605
|% -3,82
|
|OYLUM
|2,68
|6.691.050
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|THYAO
|48,68
|1.457.146.402
|% 0,54
|
|EREGL
|26,12
|648.338.959
|% -2,03
|
|SISE
|21,40
|646.041.470
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,20
|493.867.584
|% -2,29
|
|SASA
|41,14
|487.756.346
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,77
|192.914.747
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,25
|268.955.330
|% 1,43
|
|ODAS
|2,82
|147.881.353
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,02
|324.991.647
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.541.129
|% 0,99
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2779
|17,2872
|% 0,42
|
|Euro
|17,6833
|17,7111
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,6806
|20,7843
|% 1,07
|
|Frank
|17,7252
|17,8319
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5928
|4,6158
|% 0,45
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,44
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.516
|6.607
|-1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,94
|