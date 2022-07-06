GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 21:30
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,69
Varsa İade Tutarı (TL)
15149,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2940,52
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,26
Brüt Getiri (%)
% 15,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2940,52
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2022 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042634
BIST
11:542.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:5417,2921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0766
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:5417,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1306
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:54967,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,17
|Açılış
|: 967,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|RUBNS
|15,12
|3.106.812
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.111.334
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.176.674
|% 9,54
|
|KONYA
|1.081,60
|45.344.344
|% 9,07
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|RALYH
|13,50
|3.664.803
|% -4,93
|
|ULUSE
|180,10
|8.109.251
|% -3,33
|
|KZBGY
|86,45
|1.320.105
|% -2,87
|
|THYAO
|48,28
|1.068.634.968
|% -0,29
|
|SISE
|21,40
|557.681.781
|% 0,19
|
|EREGL
|26,14
|546.509.163
|% -1,95
|
|SASA
|41,20
|409.916.554
|% 2,23
|
|KOZAL
|165,60
|367.260.158
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,25
|229.588.022
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,74
|129.298.841
|% -0,72
|
|ODAS
|2,79
|94.208.496
|% 0,72
|
|AKBNK
|8,05
|269.600.756
|% 1,77
|
|ISCTR
|4,48
|147.080.820
|% 0,90
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2885
|17,2961
|% 0,47
|
|Euro
|17,6426
|17,6682
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,6226
|20,7261
|% 0,79
|
|Frank
|17,7287
|17,8355
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5925
|4,6156
|% 0,45
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.514
|6.611
|3,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,08
|