GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,62Varsa İade Tutarı (TL)12677,06Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)4574,08Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,74Brüt Getiri (%)% 10,72Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)4574,08Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2023 2. dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168433BIST