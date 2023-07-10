GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 10:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,62
Varsa İade Tutarı (TL)
12677,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4574,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,74
Brüt Getiri (%)
% 10,72
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4574,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2023 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168433
BIST
'
12:086.260
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 73,07
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:0826,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0655
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:0828,6361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0627
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:081.613,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.613,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:08
|YESIL
|5,72
|101.169.109
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.456.872
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.991.405
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.626.292
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,66
|74.094.225
|% -7,74
|
|YAPRK
|115,90
|31.332.557
|% -5,00
|
|DAPGM
|38,70
|31.256.406
|% -4,11
|
|ICUGS
|8,18
|11.250.044
|% -3,76
|
|ASTOR
|81,30
|3.997.142.706
|% -0,43
|
|THYAO
|214,90
|3.191.578.784
|% -0,14
|
|ASELS
|61,25
|2.189.299.557
|% 3,73
|
|TUPRS
|91,25
|1.754.359.879
|% 0,50
|
|EREGL
|39,66
|1.737.987.262
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,41
|1.685.278.180
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,65
|395.881.946
|% 1,39
|
|ADESE
|1,73
|128.930.344
|% 6,79
|
|YKBNK
|13,07
|918.938.152
|% 0,85
|
|PETKM
|16,33
|1.139.721.128
|% 2,51
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0739
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5874
|28,6361
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,3537
|33,5210
|% 0,09
|
|Frank
|29,2259
|29,4020
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9374
|6,9722
|% 0,25
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,00
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|3,84
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.403
|10.615
|-51,00
|
|Yarım
|5.210
|5.332
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|-0,75
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 939, 165 adet işlem
-
12:19POLTK
Yüzde 4.64 oranında artışla 3, 313.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 855 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 87 artarak (% 0.95 ) 6, 906
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
12:18XU100
Endeks 6, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 44, 468.00 milyon TL de