GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 10:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,48
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
44252,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,11
Brüt Getiri (%)
% 24,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
44252,38
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2023 2. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168438
BIST
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10:456.257
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 69,50
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.256
En Yüksek
6.290
10:4526,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0677
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
10:4528,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0412
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
10:451.615,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.615,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler10:43
|HKTM
|60,50
|31.618.877
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.530.741
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|ITTFH
|5,18
|36.514.159
|% 9,98
|
|SEKFK
|15,40
|26.873.302
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,68
|37.812.362
|% -7,67
|
|RAYSG
|30,96
|15.515.824
|% -5,78
|
|SELGD
|8,46
|1.982.857
|% -3,97
|
|AYES
|21,80
|62.239
|% -3,11
|
|ASTOR
|81,95
|2.048.237.504
|% 0,37
|
|THYAO
|215,50
|1.935.538.177
|% 0,14
|
|ASELS
|61,50
|1.163.754.399
|% 4,15
|
|EREGL
|39,80
|1.108.634.561
|% 2,05
|
|EKGYO
|8,44
|1.000.179.632
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,44
|1.000.179.632
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,65
|181.193.662
|% 1,39
|
|YKBNK
|13,11
|579.640.229
|% 1,16
|
|PETKM
|16,36
|703.044.473
|% 2,70
|
|ADESE
|1,70
|66.846.674
|% 4,94
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1001
|26,1055
|% 0,26
|
|Euro
|28,5883
|28,6126
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,3100
|33,4771
|% -0,05
|
|Frank
|29,1946
|29,3705
|% 0,01
|
|Riyal
|6,9364
|6,9711
|% 0,24
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,70
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.423
|10.644
|-22,00
|
|Yarım
|5.220
|5.346
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.618
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,80
|77,80
|-0,67
|