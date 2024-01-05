GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.01.2024 20:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,96
Varsa İade Tutarı (TL)
732887,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2044222,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,72
Brüt Getiri (%)
% 34,23
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1460159,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri - 2023 4. dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233465
BIST