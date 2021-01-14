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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

14.01.2021 19:16



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/01/2021
Açıklamalar

Fon unvan değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902265


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Tam 2.895 2.968 -39,78  
Yarım 1.399 1.436 -19,24  
Çeyrek 702 718 -9,63  
Gümüş.Ons 25,40 25,43 -0,12  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,02  
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