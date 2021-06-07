GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.06.2021 12:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/06/2021
Açıklamalar
unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940467
BIST
13:301.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:308,6015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:3010,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0273
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:30524,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,84
|Açılış
|: 524,10
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:28
|RODRG
|18,82
|3.620.031
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.844.547
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.426.325
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.842.911
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.184.013
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,80
|15.402.710
|% -7,56
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,20
|579.953.818
|% 1,52
|
|THYAO
|14,30
|549.381.137
|% 0,14
|
|GARAN
|8,26
|537.933.173
|% -0,36
|
|SASA
|34,50
|401.824.535
|% 2,13
|
|SISE
|8,21
|353.386.625
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|213.474.813
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|537.933.173
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,98
|102.392.427
|% -0,50
|
|SISE
|8,21
|353.386.625
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,19
|49.018.335
|% 0,00
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5974
|8,5990
|% -0,16
|
|Euro
|10,4702
|10,4754
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1198
|12,1805
|% -0,43
|
|Frank
|9,5529
|9,6105
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2864
|2,2979
|% -0,14
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,67
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|