GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/03/2022AçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu unvanıGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014309BIST