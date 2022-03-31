GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
31.03.2022 11:17
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/03/2022
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu unvanı
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014309
BIST
11:332.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,37
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:3314,6506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0025
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:3316,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0280
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:33906,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,32
|Açılış
|: 906,90
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ULUSE
|113,30
|5.043.525
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,79
|70.492.641
|% 8,91
|
|YKSLN
|7,07
|35.672.796
|% 7,61
|
|ISFIN
|3,68
|255.464.367
|% 7,29
|
|INTEM
|70,65
|12.615.897
|% 7,05
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,48
|65.503.710
|% -6,00
|
|GLBMD
|5,70
|4.415.980
|% -4,20
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|KENT
|205,00
|489.745
|% -2,80
|
|THYAO
|32,36
|2.096.524.579
|% 0,56
|
|GARAN
|12,20
|1.036.367.949
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,25
|970.142.763
|% 2,01
|
|SISE
|15,33
|539.962.304
|% 1,32
|
|KARSN
|5,56
|531.327.610
|% 4,71
|
|KARSN
|5,56
|531.327.610
|% 4,71
|
|GARAN
|12,20
|1.036.367.949
|% 0,08
|
|ODAS
|1,70
|138.801.766
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,07
|330.452.873
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,68
|255.464.367
|% 7,29
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6423
|14,6506
|% -0,02
|
|Euro
|16,3027
|16,3261
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1644
|19,2605
|% -0,19
|
|Frank
|15,7566
|15,8516
|% -0,36
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -0,10
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-7,67
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-3,97
|
Seans Raporu
11:33
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11:48GZNMI
Yüzde 4.82 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 231, 259 adet işlem
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11:47XU100
Endeks 2, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 11, 483.00 milyon TL de
-
11:47UNLU
Yüzde 4.48 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 335 adet işlem
-
11:46ISFIN
Yüzde 7.00 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 468, 193 adet işlem
-
11:45ENJSA
Yüzde 4.53 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 040, 196 adet işlem