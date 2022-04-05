GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.04.2022 10:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/04/2022
Açıklamalar
Fon unvanı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015745
BIST
12:122.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 21,08
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.333
En Düşük
2.313
12:1214,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0415
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:1216,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:12913,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 913,62
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ULUSE
|150,70
|14.710.464
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.338.284
|% 9,99
|
|AKMGY
|55,55
|5.354.338
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|ODAS
|1,92
|543.094.729
|% 7,87
|
|LIDER
|19,65
|428.512.021
|% -4,15
|
|GRNYO
|2,40
|2.381.528
|% -4,00
|
|CEOEM
|12,79
|17.845.240
|% -3,03
|
|KGYO
|6,11
|5.044.227
|% -3,02
|
|OZKGY
|8,31
|20.076.798
|% -2,92
|
|THYAO
|34,42
|1.715.565.804
|% 2,87
|
|GARAN
|12,57
|1.577.093.972
|% -0,48
|
|KRDMD
|16,04
|1.498.797.483
|% 1,20
|
|SISE
|16,67
|1.302.930.736
|% 2,46
|
|ASELS
|25,76
|1.105.326.994
|% 1,66
|
|ODAS
|1,92
|543.094.729
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|502.027.939
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,26
|698.504.308
|% 1,19
|
|KARSN
|5,85
|803.864.491
|% 3,36
|
|AKBNK
|7,79
|998.660.251
|% 0,91
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7130
|14,7201
|% 0,28
|
|Euro
|16,1656
|16,1747
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2613
|19,3579
|% 0,31
|
|Frank
|15,8260
|15,9213
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9113
|3,9309
|% 0,23
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,04
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.056
|6.148
|21,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|14,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,00
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,78
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
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12:27OSMEN
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 945 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 79 artarak (% 0.81 ) 2, 598
-
12:25XU100
Endeks 2, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 20, 971.00 milyon TL de
-
12:25AKSGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 127 adet işlem
-
12:22ASUZU
Yüzde 6.53 oranında artışla 93.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 904 adet işlem