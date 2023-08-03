GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/08/2023Açıklamalarfon unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180104BIST