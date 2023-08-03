GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.08.2023 09:58
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/08/2023
Açıklamalar
fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180104
BIST
'
11:407.355
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 96,16
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4026,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0707
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4029,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0778
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:401.679,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.679,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KLSER
|44,24
|103.346.719
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|FZLGY
|14,31
|111.614.151
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|283.208.587
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.677.325
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|24.395.887
|% -9,95
|
|MIPAZ
|22,80
|49.640.240
|% -7,84
|
|TUKAS
|9,66
|610.258.779
|% -7,12
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|ASTOR
|117,30
|2.818.743.487
|% 2,62
|
|THYAO
|237,60
|2.543.810.815
|% 0,47
|
|KONTR
|246,90
|2.086.447.876
|% 7,86
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,89
|1.952.353.820
|% 3,13
|
|YKBNK
|14,42
|1.777.289.500
|% 0,14
|
|QUAGR
|8,24
|683.443.525
|% 9,72
|
|ISCTR
|15,72
|1.270.541.899
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,39
|338.875.591
|% 2,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9743
|26,9923
|% 0,26
|
|Euro
|29,5125
|29,5588
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,1346
|34,3058
|% -0,08
|
|Frank
|30,5961
|30,7804
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,11
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|2,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.979
|11.064
|-18,00
|
|Yarım
|5.494
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-0,45
|