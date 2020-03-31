GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









eriğiAçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan Arçelik A.Ş.'nin kredi notu S&P tarafından COVID-19 etkisi nedeniyle "BB"ye indirdi ve görünümünü "negatif" olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833526BIST