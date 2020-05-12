GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2020 10:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844316
BIST
10:4198.309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 516,76
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:417,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0440
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:417,6085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:41384,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,39
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.515.855
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|3.462.644
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|19.777.838
|% -6,19
|
|PETUN
|18,77
|8.998.956
|% -6,06
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|PINSU
|5,89
|1.023.361
|% -5,76
|
|ECILC
|5,25
|218.935.468
|% 6,49
|
|ISFIN
|3,85
|200.941.007
|% -1,28
|
|PETKM
|3,64
|165.393.986
|% -2,67
|
|ALKIM
|15,85
|154.480.141
|% 9,39
|
|GARAN
|7,79
|111.402.506
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,18
|102.619.966
|% -2,48
|
|ODAS
|1,83
|63.568.236
|% 1,10
|
|HLGYO
|1,46
|8.284.135
|% 0,69
|
|BNTAS
|3,19
|17.980.944
|% 4,25
|
|KUYAS
|1,65
|5.511.159
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6665
|% -0,85
|
|Frank
|7,1848
|7,2281
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8611
|1,8704
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|-20,60
|
|Tam
|2.547
|2.583
|-21,20
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-10,40
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
|
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