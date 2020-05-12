GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844316BIST