GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
30.07.2020 14:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros şirketinin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur) 'a yükseltmiştir. Not görünümü "pozitif"tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864201
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,14
|Açılış
|: 438,46
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|OSMEN
|12,51
|72.971
|% -3,77
|
|GOZDE
|5,63
|40.834.726
|% -3,60
|
|JANTS
|111,10
|13.072.812
|% -3,48
|
|HALKS
|3,39
|138.526
|% -3,14
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|HALKB
|5,52
|167.448.245
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|VAKBN
|4,50
|148.761.815
|% 0,90
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|ODAS
|2,52
|133.077.622
|% 0,40
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 6,81
|
|HDFGS
|4,02
|74.968.692
|% 9,84
|
|KRGYO
|6,65
|55.134.971
|% 9,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0490
|9,0944
|% 0,00
|
|Frank
|7,6007
|7,6465
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,84
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.937
|-1,90
|
|Tam
|2.976
|3.023
|-6,40
|
|Yarım
|1.444
|1.473
|-0,90
|
|Çeyrek
|724
|739
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,75
|