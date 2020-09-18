GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kredi notu 17/09/2020 tarihinde Moodys tarafından yeniden değerlendirilerek Aa2 olan notu A2 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875712BIST