GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+'dan AAA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünüm her iki vade için de stabil olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878612BIST