GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
06.10.2020 15:11
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA+'dan AAA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünüm her iki vade için de stabil olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878612
BIST
16:341.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:347,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:349,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:34480,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,27
|Açılış
|: 480,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:32
|FORMT
|4,84
|38.506.033
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.634.831
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.382.623
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|783.797
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.614.639.748
|% 0,70
|
|ODAS
|3,30
|1.297.407.875
|% 9,27
|
|SISE
|6,91
|1.117.412.871
|% -1,57
|
|KRDMD
|3,49
|787.466.865
|% -0,29
|
|TURSG
|6,17
|662.973.043
|% 1,48
|
|ODAS
|3,30
|1.297.407.875
|% 9,27
|
|KRDMD
|3,49
|787.466.865
|% -0,29
|
|GARAN
|7,23
|1.614.639.748
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,65
|584.011.223
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|348.698.156
|% 1,13
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7782
|7,7826
|% 0,23
|
|Euro
|9,1741
|9,1803
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,01
|
|Frank
|8,4789
|8,5300
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% 0,18
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|14,07
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,81
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|1,22
|