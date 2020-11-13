GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
13.11.2020 12:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888386
BIST
12:401.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 18,41
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:407,6381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:409,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0539
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:40461,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,03
|Açılış
|: 461,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:40
|SEYKM
|13,97
|12.962.052
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|44.422.784
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.953.815
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.272.725
|% 9,98
|
|IZTAR
|10,04
|3.819.845
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|1.965.898.191
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,30
|1.939.622.658
|% 3,61
|
|AKBNK
|6,31
|651.610.136
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|633.928.100
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,82
|571.161.542
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,30
|1.939.622.658
|% 3,61
|
|GARAN
|8,78
|1.965.898.191
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,82
|571.161.542
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,91
|308.588.987
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|510.797.396
|% -0,82
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6366
|7,6381
|% -0,66
|
|Euro
|9,0319
|9,0439
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0416
|10,0920
|% -0,19
|
|Frank
|8,3316
|8,3817
|% -0,45
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% -0,53
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,56
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.053
|3.132
|-33,14
|
|Yarım
|1.475
|1.515
|-16,03
|
|Çeyrek
|740
|757
|-8,02
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,33
|