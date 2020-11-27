GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.11.2020 16:44
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değşikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890319
BIST
16:351.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:357,8486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:359,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0191
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:35449,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -8,29
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,58
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AKCNS
|15,18
|48.003.772
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.740.077
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.084.508
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.644.072
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,22
|2.589.076.534
|% 6,73
|
|GARAN
|9,37
|2.398.861.590
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,20
|1.548.259.408
|% 0,39
|
|PETKM
|4,26
|1.353.506.884
|% 3,15
|
|GUBRF
|51,45
|1.134.819.773
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,22
|2.589.076.534
|% 6,73
|
|IHLGM
|1,31
|426.564.692
|% 3,15
|
|PETKM
|4,26
|1.353.506.884
|% 3,15
|
|KRDMD
|5,20
|1.548.259.408
|% 0,39
|
|GARAN
|9,37
|2.398.861.590
|% 0,32
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8403
|7,8486
|% -0,29
|
|Euro
|9,3586
|9,3731
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4226
|10,4748
|% -0,54
|
|Frank
|8,6105
|8,6624
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0848
|2,0952
|% -0,35
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-25,72
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.983
|3.062
|-57,97
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-28,04
|
|Çeyrek
|723
|741
|-14,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|