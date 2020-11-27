GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.11.2020 16:44
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değşikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890320
BIST
16:591.336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.334
16:597,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:599,3622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:59448,00
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -10,05
|Açılış
|: 448,00
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,40
BIST En Aktif Hisseler16:57
|AKCNS
|15,18
|57.358.761
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.837.208
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.446.083
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.802.496
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,18
|2.720.910.360
|% 4,81
|
|TUPRS
|94,90
|1.097.218.067
|% 1,28
|
|THYAO
|12,03
|1.002.181.884
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,01
|819.011.247
|% -1,95
|
|ODAS
|3,48
|559.267.212
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,18
|2.720.910.360
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,30
|445.012.104
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,01
|819.011.247
|% -1,95
|
|TSKB
|2,52
|512.639.332
|% -5,62
|
|TEKTU
|1,99
|304.565.060
|% 9,94
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8355
|7,8392
|% -0,41
|
|Euro
|9,3563
|9,3672
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4330
|10,4853
|% -0,44
|
|Frank
|8,6118
|8,6637
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0846
|2,0950
|% -0,36
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-30,91
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-64,00
|
|Tam
|2.980
|3.059
|-61,35
|
|Yarım
|1.440
|1.480
|-29,68
|
|Çeyrek
|722
|739
|-15,48
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,22
|
|B. Petrol
|48,07
|48,07
|0,28
|
Seans Raporu
16:57
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