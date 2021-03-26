GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2021 15:35
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından Yatırım Finansman A.Ş. 'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+'dan AA-'ya yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921004
BIST
17:041.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:048,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0725
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:049,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1122
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:04446,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,76
|Açılış
|: 445,92
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0064
|8,0120
|% 0,91
|
|Euro
|9,4503
|9,4678
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,0349
|11,0902
|% 1,58
|
|Frank
|8,4926
|8,5438
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1324
|2,1431
|% 1,10
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.940
|3.016
|11,87
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,74
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|2,22
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de