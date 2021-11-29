GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2021 14:20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980053
BIST
15:421.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:4212,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3058
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:4214,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3327
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:42728,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 15,73
|Açılış
|: 728,78
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KTSKR
|31,24
|47.937.600
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.449.229
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.654.510
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.003.905
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|286.767.828
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,40
|33.795.836
|% -9,36
|
|DERIM
|7,75
|11.089.349
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,34
|72.512.933
|% -7,29
|
|THYAO
|17,18
|2.241.039.963
|% 1,12
|
|SASA
|41,94
|1.143.361.851
|% 6,39
|
|GARAN
|11,42
|1.074.225.708
|% -0,17
|
|ASELS
|21,84
|1.054.623.282
|% 5,61
|
|SISE
|12,10
|874.196.005
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,17
|742.324.910
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,25
|388.162.192
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|222.548.480
|% -1,30
|
|THYAO
|17,18
|2.241.039.963
|% 1,12
|
|ADESE
|0,78
|85.155.055
|% 0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6541
|12,6798
|% 2,51
|
|Euro
|14,2900
|14,3276
|% 2,27
|
|Sterlin
|16,8001
|16,8844
|% 1,99
|
|Frank
|13,5969
|13,6788
|% 1,85
|
|Riyal
|3,3555
|3,3724
|% 2,08
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,24
|
|Altın Gr.
|726
|726
|12,68
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.767
|4.892
|113,64
|
|Yarım
|2.304
|2.366
|54,97
|
|Çeyrek
|1.156
|1.183
|27,49
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,40
|9,43
|0,23
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|3,44
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:52MAKTK
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 272 adet işlem
-
15:51PNSUT
Yüzde 5.58 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 477 adet işlem
-
15:49KUTPO
Yüzde 5.62 oranında artışla 122.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 997 adet işlem
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 93 artarak (% 0.57 ) 1, 583
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MIATK, RODRG, TRILC, INTEM, VBTYZ, RAYSG, IHAAS, OZBAL, OYLUM