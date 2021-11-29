GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2021 14:21
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980054
BIST
15:111.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:1112,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,3592
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:1114,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3770
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:11735,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 22,03
|Açılış
|: 735,08
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KTSKR
|31,24
|47.439.790
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.407.304
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.424.902
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.740.600
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.094.339
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|273.955.672
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|30.755.112
|% -9,24
|
|DERIM
|7,74
|10.554.322
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,34
|70.095.881
|% -7,29
|
|THYAO
|17,16
|2.145.366.722
|% 1,00
|
|ASELS
|21,78
|1.007.193.926
|% 5,32
|
|SASA
|41,30
|1.006.868.871
|% 4,77
|
|GARAN
|11,40
|994.837.413
|% -0,35
|
|SISE
|12,12
|847.288.584
|% 1,51
|
|YKBNK
|3,16
|721.849.500
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|386.214.862
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|210.285.031
|% -0,65
|
|THYAO
|17,16
|2.145.366.722
|% 1,00
|
|ADESE
|0,79
|72.640.376
|% 1,28
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7107
|12,7282
|% 2,90
|
|Euro
|14,3425
|14,3860
|% 2,69
|
|Sterlin
|16,9781
|17,0632
|% 3,07
|
|Frank
|13,7573
|13,8401
|% 3,05
|
|Riyal
|3,3914
|3,4084
|% 3,17
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,93
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.833
|4.956
|177,16
|
|Yarım
|2.336
|2.397
|85,70
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|42,85
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,55
|0,36
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|3,43
|