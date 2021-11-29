GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2021 14:21
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma ölçütü değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980056
BIST
15:501.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 17,04
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:5012,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2843
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:5014,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,2840
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:50730,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 17,11
|Açılış
|: 729,54
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:50
|RAYSG
|15,07
|7.452.228
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.708.025
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.224.138
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.121.229
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|289.663.745
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|34.433.698
|% -9,48
|
|DERIM
|7,76
|11.203.316
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,34
|73.352.539
|% -7,29
|
|THYAO
|17,22
|2.276.780.591
|% 1,35
|
|SASA
|42,24
|1.292.962.069
|% 7,15
|
|GARAN
|11,41
|1.141.279.382
|% -0,26
|
|ASELS
|21,86
|1.077.255.370
|% 5,71
|
|SISE
|12,11
|898.773.659
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,18
|765.824.743
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|427.493.251
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|233.682.107
|% -0,65
|
|THYAO
|17,22
|2.276.780.591
|% 1,35
|
|ADESE
|0,78
|89.707.554
|% 0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6441
|12,6533
|% 2,30
|
|Euro
|14,2599
|14,2930
|% 2,03
|
|Sterlin
|16,8659
|16,9505
|% 2,39
|
|Frank
|13,6555
|13,7378
|% 2,29
|
|Riyal
|3,3683
|3,3852
|% 2,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,41
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,37
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.882
|128,00
|
|Tam
|4.785
|4.910
|131,76
|
|Yarım
|2.313
|2.375
|63,74
|
|Çeyrek
|1.160
|1.188
|31,87
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|3,47
|
Seans Raporu
15:50
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16:04KAPLM
Yüzde 7.00 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 857 adet işlem
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16:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ISCTR, KOZAA
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16:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 98 artarak (% 0.82 ) 1, 587
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16:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, MIATK, INTEM, IHAAS, OZBAL, TRILC, RODRG, RAYSG, BALAT
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16:03
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