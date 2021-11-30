GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon unvanı 05.04.2022 tarihinden itibaren Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980279BIST