GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2022 14:45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara duyuru - izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020538
BIST
16:472.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,23
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:4714,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:4715,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1070
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:47926,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,16
|Açılış
|: 926,12
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:47
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.963.214
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.027.185
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.349.282
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,70
|10.903.106
|% -4,94
|
|DOBUR
|52,30
|6.567.528
|% -4,21
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|THYAO
|37,42
|4.255.297.621
|% 1,19
|
|GARAN
|13,72
|2.668.014.787
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,19
|1.629.041.086
|% 2,22
|
|SISE
|17,48
|1.566.085.137
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|681.447.277
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|750.047.892
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.366.688.141
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,88
|955.927.305
|% 1,57
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6282
|14,6326
|% 0,26
|
|Euro
|15,7871
|15,8069
|% -0,67
|
|Sterlin
|19,0432
|19,1387
|% -0,21
|
|Frank
|15,4816
|15,5749
|% -0,43
|
|Riyal
|3,8873
|3,9067
|% 0,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-13,95
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|1,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,09
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 46 artarak (% 0.85 ) 2, 779
-
17:02DGNMO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 088, 356 adet işlem
-
17:01TSGYO
Yüzde 7.18 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 480, 961 adet işlem
-
17:00PSGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 586 adet işlem
-
16:59TSGYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 728 adet işlem