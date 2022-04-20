GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 21:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak güncellenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022451
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1214
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05920,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,41
|Açılış
|: 920,93
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,50
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,63
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,03
|