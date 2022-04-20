GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022451BIST