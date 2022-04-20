GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 21:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak güncellenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022447
BIST
11:022.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,40
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:0214,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0072
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:0216,0564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1245
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:02919,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,68
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DAGHL
|23,30
|7.873.910
|% 9,91
|
|TRGYO
|7,76
|70.041.355
|% 7,48
|
|DESPC
|12,73
|14.365.953
|% 6,97
|
|CRFSA
|36,72
|40.230.544
|% 6,56
|
|PAGYO
|13,20
|905.962
|% 6,45
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MANAS
|25,98
|31.552.809
|% -5,11
|
|HUNER
|3,20
|51.718.957
|% -5,04
|
|AYEN
|16,40
|4.141.200
|% -4,93
|
|IHAAS
|16,88
|1.071.989
|% -3,54
|
|EKGYO
|3,05
|1.195.026.030
|% 4,81
|
|THYAO
|39,16
|952.224.282
|% 0,77
|
|ASELS
|28,34
|861.785.657
|% 1,72
|
|GARAN
|14,25
|616.960.683
|% 0,42
|
|SISE
|18,33
|505.522.865
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,05
|1.195.026.030
|% 4,81
|
|ODAS
|2,57
|293.671.587
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|496.906.181
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,88
|168.199.532
|% 1,04
|
|GARAN
|14,25
|616.960.683
|% 0,42
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6730
|14,6831
|% 0,08
|
|Euro
|16,0358
|16,0580
|% 0,79
|
|Sterlin
|19,1303
|19,2262
|% 0,08
|
|Frank
|15,4481
|15,5411
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9023
|3,9219
|% 0,06
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-10,77
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,89
|