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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

20.04.2022 21:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak güncellenecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022449


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BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 23,32 3.073.539 % 10,00  
TUCLK 14,26 8.978.708 % 5,08  
ALCAR 348,90 24.868.260 % 4,65  
KENT 226,70 76.625 % 4,47  
DAGI 3,69 18.332.727 % 4,24  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 14,6747 14,6786 % 0,05  
Euro 16,0136 16,0330 % 0,63  
Sterlin 19,1247 19,2206 % 0,05  
Frank 15,4117 15,5046 % 0,04  
Riyal 3,9014 3,9210 % 0,04  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -7,61  
Altın Gr. 921 921 -2,29  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 24,97 25,01 -0,21  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,07  
B. Petrol 108 108 1,42  
Seans Raporu 10:07
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