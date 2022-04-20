GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 21:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin "5.5 Yönetmelik uyarınca fon kurulu kararı ile belirlenen değerleme esasları" maddesinde yer alan LİBOR geçen tanımlar "İlgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak güncellenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022449
BIST
10:072.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,39
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.540
En Düşük
2.531
10:0714,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0073
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:0716,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1011
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0330
En Düşük
15,8826
10:07921,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,34
|Açılış
|: 921,03
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:07
|DAGHL
|23,32
|3.073.539
|% 10,00
|
|TUCLK
|14,26
|8.978.708
|% 5,08
|
|ALCAR
|348,90
|24.868.260
|% 4,65
|
|KENT
|226,70
|76.625
|% 4,47
|
|DAGI
|3,69
|18.332.727
|% 4,24
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,21
|4.512.229
|% -4,75
|
|IHAAS
|16,70
|327.061
|% -4,57
|
|AVGYO
|3,02
|2.645.073
|% -3,21
|
|MEPET
|3,55
|724.395
|% -2,47
|
|EKGYO
|2,96
|316.905.141
|% 1,72
|
|GARAN
|14,29
|202.401.826
|% 0,70
|
|THYAO
|38,78
|184.372.924
|% -0,21
|
|YKBNK
|5,36
|165.238.919
|% 0,94
|
|KRDMD
|16,22
|130.955.151
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,96
|316.905.141
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,36
|165.238.919
|% 0,94
|
|ODAS
|2,63
|62.941.492
|% 0,77
|
|VAKBN
|4,45
|76.124.014
|% 1,14
|
|DOHOL
|3,89
|59.233.596
|% 1,30
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6747
|14,6786
|% 0,05
|
|Euro
|16,0136
|16,0330
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,1247
|19,2206
|% 0,05
|
|Frank
|15,4117
|15,5046
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,61
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,42
|
Seans Raporu
10:07
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.52 ) 2, 836
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10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MMCAS, AKPAZ
-
10:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DAGHL, ARTI
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR