GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058001
BIST
16:303.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -18,94
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:3018,1637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:3018,0299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0378
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:301.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.018,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:30
|HKTM
|17,71
|3.302.596
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.486.840
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.709
|% 9,97
|
|OBASE
|17,42
|221.574.131
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|312,40
|49.308.053
|% -7,93
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,00
|9.034.461.232
|% 3,24
|
|ISCTR
|7,83
|4.237.644.456
|% -4,51
|
|YKBNK
|6,16
|3.589.199.681
|% -1,91
|
|AKBNK
|11,18
|3.062.191.132
|% -2,61
|
|GARAN
|23,52
|2.870.914.581
|% 1,91
|
|YKBNK
|6,16
|3.589.199.681
|% -1,91
|
|ISCTR
|7,83
|4.237.644.456
|% -4,51
|
|EKGYO
|3,93
|1.855.974.024
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,38
|892.933.850
|% 3,93
|
|AKBNK
|11,18
|3.062.191.132
|% -2,61
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1567
|18,1637
|% 0,30
|
|Euro
|18,0154
|18,0299
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,2966
|21,4034
|% -0,32
|
|Frank
|18,7009
|18,8136
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8175
|4,8417
|% 0,19
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.836
|6.886
|-30,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,03
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45AKFGY
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 915, 943 adet işlem
-
16:44RYSAS
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 637 adet işlem
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, AKBNK
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 82 kaybederek (% -0.68 ) 2, 754
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, METRO, UZERB, TLMAN, KLNMA, BRKO, HKTM, BFREN, OBASE, DOGUB