GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058005
BIST
16:293.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -18,41
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:2918,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:2918,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0405
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:291.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.018,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:29
|HKTM
|17,71
|3.295.583
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.481.090
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.487.676
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.644
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|310,30
|48.406.038
|% -8,55
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,90
|9.021.012.011
|% 3,10
|
|ISCTR
|7,83
|4.224.712.991
|% -4,51
|
|YKBNK
|6,16
|3.577.011.911
|% -1,91
|
|AKBNK
|11,19
|3.054.506.427
|% -2,53
|
|GARAN
|23,60
|2.864.430.045
|% 2,25
|
|YKBNK
|6,16
|3.577.011.911
|% -1,91
|
|ISCTR
|7,83
|4.224.712.991
|% -4,51
|
|EKGYO
|3,92
|1.852.771.585
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,37
|888.826.162
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,19
|3.054.506.427
|% -2,53
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1563
|18,1629
|% 0,29
|
|Euro
|18,0144
|18,0272
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3016
|21,4085
|% -0,30
|
|Frank
|18,7104
|18,8231
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8172
|4,8414
|% 0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,28
|
Seans Raporu
16:29
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 82 kaybederek (% -0.68 ) 2, 754
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, METRO, UZERB, TLMAN, KLNMA, BRKO, HKTM, BFREN, OBASE, DOGUB
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