GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:02
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058011
BIST
15:513.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -20,01
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:5118,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:5118,0273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:511.018,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.018,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:47
|HKTM
|17,71
|3.227.984
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.407.652
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|SANFM
|16,87
|32.753.771
|% -6,80
|
|THYAO
|69,85
|8.754.868.748
|% 3,02
|
|ISCTR
|7,76
|3.695.595.343
|% -5,37
|
|YKBNK
|6,10
|3.247.523.990
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,16
|2.914.246.231
|% -2,79
|
|GARAN
|23,42
|2.723.818.342
|% 1,47
|
|YKBNK
|6,10
|3.247.523.990
|% -2,87
|
|ISCTR
|7,76
|3.695.595.343
|% -5,37
|
|EKGYO
|3,91
|1.732.886.993
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,34
|748.965.233
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,16
|2.914.246.231
|% -2,79
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1569
|18,1599
|% 0,28
|
|Euro
|18,0210
|18,0314
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,2956
|21,4024
|% -0,33
|
|Frank
|18,7112
|18,8239
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8157
|4,8399
|% 0,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-12,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,59
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02ISCTR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 429, 607 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 3, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 52, 709.00 milyon TL de
-
16:00ELITE
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 560 adet işlem
-
15:57RYSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 667 adet işlem
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -0.70 ) 2, 753