GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:03
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058016
BIST
16:083.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -14,49
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:0818,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:0818,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0286
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:081.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.018,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:06
|HKTM
|17,71
|3.259.136
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.469.591
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|219.564.612
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.409.039
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|316,80
|42.714.711
|% -6,63
|
|THYAO
|70,15
|8.893.087.195
|% 3,47
|
|ISCTR
|7,84
|3.932.672.834
|% -4,39
|
|YKBNK
|6,17
|3.433.271.268
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,20
|2.981.794.122
|% -2,44
|
|GARAN
|23,52
|2.786.779.430
|% 1,91
|
|YKBNK
|6,17
|3.433.271.268
|% -1,75
|
|ISCTR
|7,84
|3.932.672.834
|% -4,39
|
|EKGYO
|3,93
|1.770.079.436
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,39
|807.659.781
|% 4,37
|
|AKBNK
|11,20
|2.981.794.122
|% -2,44
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1509
|18,1643
|% 0,30
|
|Euro
|18,0272
|18,0408
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,3166
|21,4235
|% -0,23
|
|Frank
|18,7202
|18,8329
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8167
|4,8409
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-4,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 58 kaybederek (% -0.52 ) 3, 382
-
16:21XU100
Endeks 3, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 54, 567.00 milyon TL de
-
16:20ISCTR
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 547, 029 adet işlem
-
16:19SANFM
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 643 adet işlem
-
16:18RYSAS
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 679, 380 adet işlem