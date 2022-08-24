GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058030
BIST
15:503.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -20,37
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:5018,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0514
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:5018,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0386
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:501.018,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.018,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:48
|HKTM
|17,71
|3.230.322
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.413.533
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.407.652
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|SANFM
|16,86
|32.773.101
|% -6,85
|
|THYAO
|69,90
|8.771.295.037
|% 3,10
|
|ISCTR
|7,78
|3.708.051.906
|% -5,12
|
|YKBNK
|6,11
|3.269.519.342
|% -2,71
|
|AKBNK
|11,15
|2.921.945.152
|% -2,87
|
|GARAN
|23,42
|2.725.199.027
|% 1,47
|
|YKBNK
|6,11
|3.269.519.342
|% -2,71
|
|ISCTR
|7,78
|3.708.051.906
|% -5,12
|
|EKGYO
|3,91
|1.735.148.781
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,33
|750.713.536
|% 1,75
|
|AKBNK
|11,15
|2.921.945.152
|% -2,87
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1535
|18,1638
|% 0,30
|
|Euro
|18,0179
|18,0281
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3000
|21,4068
|% -0,31
|
|Frank
|18,7064
|18,8191
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8155
|4,8396
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,05
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-12,00
|
|Tam
|6.830
|6.880
|-36,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,44
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02ISCTR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 429, 607 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 3, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 52, 709.00 milyon TL de
-
16:00ELITE
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 560 adet işlem
-
15:57RYSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 667 adet işlem
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -0.70 ) 2, 753