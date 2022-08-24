GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058034
BIST
16:243.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -19,49
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:2418,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:2418,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0345
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:241.018,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.018,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:22
|HKTM
|17,71
|3.289.296
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.481.090
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.427.002
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.644
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|309,40
|47.908.033
|% -8,81
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,95
|8.997.328.191
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,82
|4.201.375.151
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,17
|3.549.906.527
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,20
|3.045.477.855
|% -2,44
|
|GARAN
|23,62
|2.854.887.328
|% 2,34
|
|YKBNK
|6,17
|3.549.906.527
|% -1,75
|
|ISCTR
|7,82
|4.201.375.151
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,92
|1.818.260.909
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,37
|878.063.253
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,20
|3.045.477.855
|% -2,44
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1551
|18,1675
|% 0,32
|
|Euro
|18,0096
|18,0208
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3045
|21,4114
|% -0,29
|
|Frank
|18,7088
|18,8215
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8173
|4,8415
|% 0,19
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.833
|6.884
|-32,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,08
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37ISCTR
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 587, 805 adet işlem
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 42 kaybederek (% -0.54 ) 3, 381
-
16:36XU100
Endeks 3, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 55, 750.00 milyon TL de
-
16:36ZPLIB
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 658 adet işlem
-
16:35YYAPI
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 344, 659 adet işlem