GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058035
BIST
16:113.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -15,42
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:1118,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:1118,0456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0221
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:111.018,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.018,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:09
|HKTM
|17,71
|3.265.742
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.469.591
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|220.280.644
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.415.556
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|315,50
|43.439.806
|% -7,01
|
|THYAO
|70,10
|8.930.971.012
|% 3,39
|
|ISCTR
|7,85
|4.009.501.583
|% -4,27
|
|YKBNK
|6,16
|3.471.846.165
|% -1,91
|
|AKBNK
|11,21
|3.002.193.364
|% -2,35
|
|GARAN
|23,52
|2.797.824.276
|% 1,91
|
|YKBNK
|6,16
|3.471.846.165
|% -1,91
|
|ISCTR
|7,85
|4.009.501.583
|% -4,27
|
|EKGYO
|3,93
|1.785.634.111
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,42
|837.742.926
|% 5,68
|
|AKBNK
|11,21
|3.002.193.364
|% -2,35
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1556
|18,1613
|% 0,29
|
|Euro
|18,0309
|18,0358
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3093
|21,4162
|% -0,26
|
|Frank
|18,7156
|18,8283
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8178
|4,8419
|% 0,19
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,19
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,46
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,59
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:22KRTEK
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 22.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 318 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 58 kaybederek (% -0.52 ) 3, 382
-
16:21XU100
Endeks 3, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 54, 567.00 milyon TL de
-
16:20ISCTR
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 547, 029 adet işlem
-
16:19SANFM
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 643 adet işlem