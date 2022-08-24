GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058007
BIST
17:353.075
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -46,77
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.064
17:3518,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:3518,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0836
En Düşük
17,9977
17:351.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.020,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:33
|HKTM
|17,71
|3.432.534
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.701.013
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|254.374.726
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.649.948
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,90
|57.313.291
|% -8,08
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|THYAO
|69,00
|10.150.580.811
|% 1,77
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|YKBNK
|6,08
|3.967.724.930
|% -3,18
|
|AKBNK
|11,09
|3.484.728.181
|% -3,40
|
|GARAN
|23,12
|3.262.759.031
|% 0,17
|
|YKBNK
|6,08
|3.967.724.930
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,59
|5.055.215.878
|% -7,44
|
|EKGYO
|3,81
|2.228.070.557
|% -4,03
|
|ALBRK
|2,33
|957.163.571
|% 1,75
|
|AKBNK
|11,09
|3.484.728.181
|% -3,40
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1443
|18,1645
|% 0,30
|
|Euro
|18,0612
|18,0735
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3460
|21,4531
|% -0,09
|
|Frank
|18,6966
|18,8092
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8157
|4,8399
|% 0,15
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.338
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47ISCTR
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 627, 047, 360 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 3, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 84 altında . İşlem hacmi 64, 245.00 milyon TL de
-
17:44ELITE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 758 adet işlem
-
17:43ISCTR
Yüzde -7.44 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 450, 053 adet işlem
-
17:42SANFM
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 340, 481 adet işlem