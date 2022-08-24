GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:03
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058020
BIST
17:193.088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -33,12
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.075
17:1918,1603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0507
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:1918,0460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:191.021,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.021,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:19
|HKTM
|17,71
|3.403.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.680.889
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|225.661.421
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.536.993
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|311,30
|56.637.815
|% -8,25
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,55
|9.821.072.316
|% 2,58
|
|ISCTR
|7,67
|4.878.632.576
|% -6,46
|
|YKBNK
|6,11
|3.881.605.132
|% -2,71
|
|AKBNK
|11,13
|3.384.144.863
|% -3,05
|
|GARAN
|23,28
|3.165.999.835
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,11
|3.881.605.132
|% -2,71
|
|ISCTR
|7,67
|4.878.632.576
|% -6,46
|
|EKGYO
|3,85
|2.158.457.448
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,37
|944.116.961
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,13
|3.384.144.863
|% -3,05
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1527
|18,1603
|% 0,28
|
|Euro
|18,0354
|18,0460
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3278
|21,4347
|% -0,18
|
|Frank
|18,6912
|18,8038
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8170
|4,8412
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.834
|6.885
|-31,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,35
|