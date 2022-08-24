GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında katılımcılara duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058028
BIST
17:253.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -39,77
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.075
17:2518,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:2518,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0190
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
17:251.022,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.022,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:23
|HKTM
|17,71
|3.412.983
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.680.889
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|232.978.483
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.631.512
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|310,50
|56.937.885
|% -8,49
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,45
|9.884.811.409
|% 2,43
|
|ISCTR
|7,66
|4.936.611.850
|% -6,59
|
|YKBNK
|6,10
|3.913.272.845
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,11
|3.426.315.941
|% -3,22
|
|GARAN
|23,16
|3.194.577.984
|% 0,35
|
|YKBNK
|6,10
|3.913.272.845
|% -2,87
|
|ISCTR
|7,66
|4.936.611.850
|% -6,59
|
|EKGYO
|3,85
|2.185.277.343
|% -3,02
|
|ALBRK
|2,36
|948.083.810
|% 3,06
|
|AKBNK
|11,11
|3.426.315.941
|% -3,22
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1536
|18,1609
|% 0,28
|
|Euro
|18,0352
|18,0460
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3347
|21,4417
|% -0,14
|
|Frank
|18,7022
|18,8148
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8166
|4,8408
|% 0,17
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-1,00
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.838
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.332
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,33
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38ZPLIB
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 691 adet işlem
-
17:37KGYO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 700 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 6 kaybederek (% -1.19 ) 3, 359
-
17:36XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 06 altında . İşlem hacmi 62, 549.00 milyon TL de
-
17:36AKFGY
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 208, 090 adet işlem