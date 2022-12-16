GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 17:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü/eşik değer değişiklikleri hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088093
BIST
17:275.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,35
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:2718,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:2719,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:271.068,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.068,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|9.505.656
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.803.409
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.664.079.364
|% 9,96
|
|SKTAS
|5,63
|87.026.693
|% 9,96
|
|EUREN
|14,33
|877.198.457
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|166.666.381
|% -9,98
|
|KIMMR
|7,97
|37.757.646
|% -8,71
|
|ALFAS
|295,00
|303.295.156
|% -7,67
|
|KUYAS
|23,58
|298.537.146
|% -6,43
|
|EUREN
|14,33
|877.198.457
|% -9,99
|
|BASGZ
|22,18
|560.182.750
|% -3,98
|
|KZBGY
|27,68
|450.575.553
|% 2,44
|
|GESAN
|279,30
|430.796.891
|% -1,83
|
|SMRTG
|98,85
|392.642.477
|% -2,23
|
|EUREN
|14,33
|877.198.457
|% -9,99
|
|FORMT
|2,23
|80.162.126
|% 3,72
|
|PSGYO
|9,82
|281.541.924
|% 4,80
|
|BASGZ
|22,18
|560.182.750
|% -3,98
|
|ZRGYO
|5,42
|109.515.840
|% 3,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6501
|% 0,03
|
|Euro
|19,8257
|19,8356
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6392
|22,7527
|% 0,02
|
|Frank
|19,9337
|20,0538
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.221
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.497
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-2,27
|