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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

16.12.2022 17:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088093


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PLTUR 12,11 1.803.409 % 9,99  
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Altın Ons 1.783 1.784 6,35  
Altın Gr. 1.070 1.070 4,43  
Cumhuriyet 7.190 7.298 20,00  
Tam 7.221 7.271 13,00  
Yarım 3.497 3.555 7,00  
Çeyrek 1.754 1.777 3,00  
Gümüş.Ons 22,97 22,99 -0,12  
Gümüş Gr. 13,73 13,75 -0,09  
B. Petrol 78,94 78,94 -2,27  
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